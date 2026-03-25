POL-WHV: Tageswohnungseinbruch

Wilhelmshaven (ots) - Am Montag, den 23. März 2026, wurden in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Friedenstraße zwei E-Scooter entwendet. Der Geschädigte hatte beide E-Scooter während des Frühlingsfestes auf einer Fahrradstellfläche abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Bei seiner Rückkehr stellte er den Diebstahl fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden ...

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