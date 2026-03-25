Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von zwei E-Scootern beim Frühlingsfest

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 23. März 2026, wurden in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Friedenstraße zwei E-Scooter entwendet. Der Geschädigte hatte beide E-Scooter während des Frühlingsfestes auf einer Fahrradstellfläche abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Bei seiner Rückkehr stellte er den Diebstahl fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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