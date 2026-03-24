Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl von Gartengeräten
Wilhelmshaven (ots)
Im Zeitraum von Sonntag, den 22. März 2026, 11:00 Uhr, bis Montag, den 23. März 2026, 07:20 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gartenhaus auf dem Gelände des eines Schwimmbades in der Friedenstraße. Aus dem Inneren des Gartenhauses entwendeten sie mehrere Gartengeräte sowie Zubehör, darunter auch ein Ladegerät. Der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 1100Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.
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