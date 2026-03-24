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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Gartengeräten

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, den 22. März 2026, 11:00 Uhr, bis Montag, den 23. März 2026, 07:20 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gartenhaus auf dem Gelände des eines Schwimmbades in der Friedenstraße. Aus dem Inneren des Gartenhauses entwendeten sie mehrere Gartengeräte sowie Zubehör, darunter auch ein Ladegerät. Der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 1100Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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