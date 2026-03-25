POL-WHV: Diebstahl eines Pedelecs

Varel (ots) - Am Sonntagabend, 22.03.2026, kam es gegen 23.20 Uhr zu einem Brand eines Kettenbaggers in der Windallee. Der Bagger befand sich auf dem Hauptweg des Vareler Waldes, in dem derzeit Forstarbeiten stattfinden. Ein aufmerksamer Anwohner nahm zur genannten Zeit einen hellen Feuerschein wahr. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Schaden von 50 000,-EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Zeugen, ...

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