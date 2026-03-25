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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Pedelecs

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, den 24. März 2026, in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in der Schillerstraße ein Pedelec. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2300Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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