Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl eines Pedelecs
Wilhelmshaven (ots)
Am Dienstag, den 24. März 2026, in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in der Schillerstraße ein Pedelec. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2300Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.
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