Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am 19.03.2026, gegen 20:10 Uhr, ereignete sich in der Grenzstraße in Höhe der Hausnummer 14 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der Fahrradfahrer beim Ausparken eines Pkw erfasst und zu Boden gestoßen. Durch den Sturz zog er sich Verletzungen zu; am Fahrrad entstand zudem Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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