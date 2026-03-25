Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, den 24. März 2026, kam es in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 13:00 Uhr in der Werftstraße zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter hebelten gewaltsam die Eingangstür des Gebäudes auf und verursachten dabei erheblichen Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde das Haus jedoch nicht weiter betreten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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