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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pflichtversicherungsverstoß

Varel (ots)

Am Dienstagmorgen befuhr eine 24-jährige Frau aus Varel die Wiefelsteder Straße mit einem Kleinkraftrad/ Roller, obwohl dessen Versicherungsschutz erloschen war. Die Varelerin muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin, dass Fahrzeuge, die der Versicherungspflicht unterliegen, ausschließlich mit gültigem Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum geführt werden dürfen. Der Versicherungsschutz gilt jeweils für ein Jahr, nämlich vom 01.03. bis Ende Februar des Folgejahres.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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