Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss
Varel (ots)
Am Dienstagabend, 24.03.2026, erschienen ein 29-jähriger Mann und eine 25-jährigen Frau aus Zetel in der Polizeidienststelle Varel. Im Rahmen des folgenden Gespräches wurde festgestellt, dass die männliche Person unter Betäubungsmittelbeeinflussung stand, jedoch einen Personenkraftwagen genutzt hatte, um zum Polizeikommissariat zu gelangen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Im Folgenden wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt, sowie die Weiterfahrt untersagt.
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