POL-WHV: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstag, den 24. März 2026, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 16:25 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Norderneystraße gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. In der Wohnung durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten unter anderem Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 ...

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