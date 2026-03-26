Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in Zoofachgeschäft

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 20.03.2026, 19:30 Uhr, bis Dienstag, den 24.03.2026, 09:00 Uhr, kam es in der Ebkeriege zu einem versuchten Einbruch in ein Zoofachgeschäft. Bislang unbekannte Täter versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu der Filiale zu verschaffen, indem sie auf zwei automatische Schiebetüren einwirkten. Die Türen wurden hierbei seitlich beschädigt und leicht verbogen. Ein Eindringen in das Geschäft gelang jedoch nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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