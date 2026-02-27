PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen: 33-Jähriger randaliert in Ausländerbehörde

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen (26.02.2026, gegen 10:30 Uhr) hatte ein 33-Jähriger in der Ausländerbehörde in der Mottstraße in Ludwigshafen randaliert und die Mitarbeiter bedroht. Als die alarmierten Polizeibeamten vor Ort kamen, trafen sie den Mann an, der verbal sehr aggressiv war und wild um sich schlug. Da er sich nicht beruhigen ließ, musste er durch die Beamten gefesselt werden. Hiergegen wehrte er sich. Da der 33-Jährige sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde der 33-Jährige in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Julia Steiner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

