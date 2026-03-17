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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in der Plaggestraße
Kirchstraße

Schortens (ots)

Am 11.03.2026 gegen 18:15 Uhr kam es im Bereich Plaggestraße / Einmündung Kirchstraße in Schortens zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Traktor die Kirchstraße und geriet beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw, wobei dieser im Bereich der Karosserie beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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