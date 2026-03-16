Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Zeugen und Beteiligte gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am 12.03.2026 gegen 19:10 Uhr kam es in der Straße Am Wiesenhof in Wilhelmshaven zu einem Vorfall zwischen zwei Fahrzeugführerinnen nach einem zuvor stattgefundenen Verkehrsereignis im Bereich Am Wiesenhof / Weidenstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieg eine der beteiligten Personen aus ihrem Fahrzeug aus und ging zu dem anderen Pkw. Die darin befindliche Fahrzeugführerin setzte ihr Fahrzeug daraufhin zurück und streifte die vor dem Fahrzeug stehende Person an der Hand. Diese wurde hierbei verletzt.

Die Fahrzeugführerin entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die verletzte Person zu kümmern.

Bei der gesuchten Fahrerin soll es sich um eine etwa 25 bis 30 Jahre alte Frau mit langen blonden Haaren handeln. Sie trug eine Brille sowie eine Strickmütze und war mit einem schwarz-weißen Kleinwagen unterwegs.

Die Fahrerin sowie mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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