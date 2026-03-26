Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tankbetrug

Wangerland/Hohenkirchen (ots)

Am 18. März 2026, gegen 13:15 Uhr, betankte eine männliche Person an einer Tankstelle in der Jeverschen Straße im Wangerland, Ortsteil Hohenkirchen, einen silbernen Ford C Max mit tschechischem Kennzeichen (Länderkennung CZ). Auf der Heckklappe rechts soll sich zudem der Schriftzug "GO VEGAN" befinden. Anschließend verließ er das Tankstellengelände, ohne den Betrag zu begleichen. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 40 EUR.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- etwa 50 bis 55 Jahre alt

- schlank

- kurze dunkle Haare

- kein Bart

- trug eine dunkle Latzhose

- auffälliger heller Pullover mit dunklen, winterlichen Applikationen (Art Norwegerpullover)

- schwarze Halbschuhe

- Schulterumhängetasche

Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Fahrers bzw. zum Fahrzeug machen können, sich bei der Polizeistation Wangerland unter der Rufnummer 04463-808910 zu melden.

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