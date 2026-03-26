Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person
Varel (ots)
Am Mittwoch, den 25.03.2026, kam es gegen 15:25 Uhr im Kreuzungsbereich Wiefelsteder Straße / Riesweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 67-jährige Fahrzeugführerin aus Jade befuhr den Riesweg und beabsichtigte mit ihrem Pkw Fiat die Kreuzung zu passieren und missachtete dabei die Vorfahrt eines 32-jährigen Mannes aus Varel, der mit einem Mercedes unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 32-jährige Vareler erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
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