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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Varel (ots)

Am Mittwoch, den 25.03.2026, kam es gegen 15:25 Uhr im Kreuzungsbereich Wiefelsteder Straße / Riesweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 67-jährige Fahrzeugführerin aus Jade befuhr den Riesweg und beabsichtigte mit ihrem Pkw Fiat die Kreuzung zu passieren und missachtete dabei die Vorfahrt eines 32-jährigen Mannes aus Varel, der mit einem Mercedes unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 32-jährige Vareler erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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