Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am 26.03.2026 kam es gegen 19:20 Uhr in der Weichselstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Radfahrer verlor auf dem Gehweg die Kontrolle über sein Fahrrad und stieß gegen einen geparkten Pkw VW. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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