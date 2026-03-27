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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Sande (ots)

Am 26.03.2026, gegen 07:50 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever einen 24-jährigen Führer eines Transporter-Anhänger-Gespanns im Bereich der Gödenser Straße in Sande.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für diese Fahrzeugkombination ist.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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