Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Sande (ots)

Am 26.03.2026, gegen 07:50 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever einen 24-jährigen Führer eines Transporter-Anhänger-Gespanns im Bereich der Gödenser Straße in Sande.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für diese Fahrzeugkombination ist.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und Strafverfahren wurde eingeleitet.

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