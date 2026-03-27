Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Sande (ots)
Am 26.03.2026, gegen 07:50 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever einen 24-jährigen Führer eines Transporter-Anhänger-Gespanns im Bereich der Gödenser Straße in Sande.
Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für diese Fahrzeugkombination ist.
Die Weiterfahrt wurde untersagt und Strafverfahren wurde eingeleitet.
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