Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Impflingen Versuchter Diebstahl aus offenem Fahrzeug

Landau (ots)

In den frühen Morgenstunden des 04.04.2026 meldete eine Zeugin einen unbekannten Mann der sich an ihrem Fahrzeug zu schaffen macht. Der Mann konnte durch die Streife noch vor Ort angetroffen werden. Offensichtlich hatte er die nicht verschlossene Fahrzeugtür genutzt um ins Fahrzeug zu gelangen und das Handschuhfach zu durchwühlen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Die Polizei rät nach Verlassen des Fahrzeuges immer den Verschlusszustand zu überprüfen.

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