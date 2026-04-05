Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Verkehrsunfallflucht geklärt

Bild-Infos

Download

Maikammer (ots)

Bereits in der Nacht von Karfreitag auf Ostersamstag ereignete sich in der Neugasse in Maikammer ein Verkehrsunfall, bei dem die zunächst unbekannte Unfallverursacherin flüchtete. Sie war beim Rangieren in der Neugasse mit einem geparkten Fahrzeug kollidiert und anschließend davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte jedoch das Kennzeichen und die Farbe des PKW erkennen und der Polizei mitteilen. Am PKW der 63-jährigen Unfallverursacherin wurden korrespondierende Schäden festgestellt. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell