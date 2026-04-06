Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Autofahrer in desorientiertem Zustand löst Polizeieinsatz aus

Bad Bergzabern (ots)

Bad Bergzabern Am Ostersonntag (05. April 2026) gegen 20:30 Uhr meldeten mehrere Zeugen einen desorientierten Autofahrer. Die Zeugen beobachteten, wie der Fahrzeugführer mit seinem Pkw beinahe einen Unfall verursachte und anschließend verbotswidrig einen Radweg befuhr. Im weiteren Verlauf kollidierte der Fahrer mit einer Absperrung.

Einsatzkräfte konnten das Fahrzeug schließlich stoppen und den 60-jährigen Fahrzeugführer kontrollieren. Während der Kontrolle gab der Mann an, mehrere Schlafmedikamente eingenommen zu haben und äußerte, sich in dem 50km entfernten Bad Dürkheim zu befinden.

Für den Fahrzeugführer endete die Fahrt auf der Polizeidienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Fahrerlaubnis wurde vorläufig entzogen, das Fahrzeug sichergestellt.

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