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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Dieseldiebstahl

POL-PDLD: Edenkoben - Dieseldiebstahl
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Edenkoben (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden auf einem Firmengelände in der Staatsstraße an zehn Lkw die Tankdeckel aufgebrochen und der Dieselkraftstoff vermutlich in mitgebrachten Kanistern abtransportiert. Die Unbekannten gelangten über einen Feldweg auf das Grundstück, wo sie zunächst den Maschendrahtzaun beschädigten und anschließend die Tankdeckel der Fahrzeuge mit brachialer Gewalt öffneten. Welche Menge an Kraftstoff entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 955-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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