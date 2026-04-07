POL-PDLD: Edenkoben - Dieseldiebstahl
Edenkoben (ots)
Am vergangenen Wochenende wurden auf einem Firmengelände in der Staatsstraße an zehn Lkw die Tankdeckel aufgebrochen und der Dieselkraftstoff vermutlich in mitgebrachten Kanistern abtransportiert. Die Unbekannten gelangten über einen Feldweg auf das Grundstück, wo sie zunächst den Maschendrahtzaun beschädigten und anschließend die Tankdeckel der Fahrzeuge mit brachialer Gewalt öffneten. Welche Menge an Kraftstoff entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 955-0 entgegen.
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Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
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