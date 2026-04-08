POL-PDLD: Berufsinfotag bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Wörth am Rhein (ots)
Hier erhältst du Informationen, welche Möglichkeit und Perspektiven dir der Polizeiberuf bietet.
Außerdem bekommst du einen Einblick in verschiedene Bereiche des Einstellungstests und Hinweise zur Vorbereitung.
Interessiert? Dann melde dich bis zum 12.04.2026 per E-Mail: piwoerth.einstellungen@polizei.rlp.de an.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Telefon: 07271-9221-0
https://s.rlp.de/XJAmi
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