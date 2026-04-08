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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrskontrollen

POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrskontrollen
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Edenkoben (ots)

Gleich sechs Autofahrer wurden gestern Morgen (07.04.2026, 07:45 bis 08:30 Uhr) in der Staatsstraße gestoppt, weil sie am Steuer ihr Handy nutzten. Die Ablenkung durch das Smartphone ist eine oft unterschätzte Gefahr: Schon bei Tempo 50 legt man in nur zwei Sekunden rund 30 Meter zurück - das ist mehr als die Länge eines Tennisplatzes. Wer bei 100 km/h fünf Sekunden lang aufs Display schaut, rast sogar über 100 Meter im Blindflug, was mehr als einem Fußballfeld entspricht. Vier weitere Fahrer wurden wegen Verstoßes gegen die Gurtpflicht belangt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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