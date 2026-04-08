POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrskontrollen
Edenkoben (ots)
Gleich sechs Autofahrer wurden gestern Morgen (07.04.2026, 07:45 bis 08:30 Uhr) in der Staatsstraße gestoppt, weil sie am Steuer ihr Handy nutzten. Die Ablenkung durch das Smartphone ist eine oft unterschätzte Gefahr: Schon bei Tempo 50 legt man in nur zwei Sekunden rund 30 Meter zurück - das ist mehr als die Länge eines Tennisplatzes. Wer bei 100 km/h fünf Sekunden lang aufs Display schaut, rast sogar über 100 Meter im Blindflug, was mehr als einem Fußballfeld entspricht. Vier weitere Fahrer wurden wegen Verstoßes gegen die Gurtpflicht belangt.
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Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
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