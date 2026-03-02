Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrraddiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Freitag, den 28.02.2026 und Sonntag, den 1.3.2026 stahlen bislang Unbekannte ein E-Bike, hinter einem Mehrfamilienhaus in der Fontanestraße. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der E-Mail-Adresse piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder unter 0621/963-24150 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell