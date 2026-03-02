PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrraddiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Freitag, den 28.02.2026 und Sonntag, den 1.3.2026 stahlen bislang Unbekannte ein E-Bike, hinter einem Mehrfamilienhaus in der Fontanestraße. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der E-Mail-Adresse piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder unter 0621/963-24150 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

  • 01.03.2026 – 08:34

    POL-PPRP: Fahrt unter Alkoholeinfluss

    Ludwigshafen-Friesenheim (ots) - Am Samstag, 28.02.2026 gegen 7:20 Uhr wurde die 35-jährige Fahrerin eines PKW in der Leuschnerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,16 Promille. Der Fahrerin wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein durch die Beamten ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 07:23

    POL-PPRP: Körperverletzungsdelikt in der Yorckstraße

    Ludwigshafen-Süd (ots) - Bereits in der Nacht vom 27.02.2026 auf den 28.02.2026 kam es gegen 04:50 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Heranwachsenden in der Yorckstraße. Ein 20-Jähriger wurde hierbei von einem bislang unbekannten Täter mit einem Schlagstock angegriffen. Die Gruppe um den Angreifer flüchtete im Nachgang in Richtung Roonstraße und konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 12:59

    POL-PPRP: Unter Alkoholeinfluss ins Gleisbett gefahren

    Ludwigshafen - Friesenheim (ots) - Am Freitag, dem 27.02.2026, befuhr ein 35-Jähriger Fahrzeugführer gegen 03:00 Uhr mit seinem PKW die Carl-Bosch-Straße und bog nach links Richtung Brunckstraße ab. Beim Abbiegevorgang fuhr er jedoch nicht auf der Straße weiter, sondern im Gleisbett der Straßenbahn, wo er schlussendlich nach mehreren Metern mit einem Überleitungsmast kollidierte. Verletzt wurde er nicht. Ein ...

    mehr
