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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Cannabiskonsum via Vape

POL-PDLD: Edesheim - Cannabiskonsum via Vape
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Edesheim (ots)

Am späten Mittwochabend gaukelte ein 37-jähriger E-Scooter-Fahrer bei einer Verkehrskontrolle in der Staatsstraße den Beamten vor, Cannabispatient zu sein, weshalb ein Schnelltest vermutlich positiv ausfallen würde. Vor Fahrtantritt hatte er nach eigenen Angaben das Rauschmittel mit einer Vape konsumiert. Da er keinen Nachweis vorzeigen konnte und ihm zudem vor Kurzem die Fahrerlaubnis wegen desselben Delikts gerichtlich entzogen wurde, musste er mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der E-Scooter wurde zunächst sichergestellt. Die Ermittlungen laufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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