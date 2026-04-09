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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand auf Firmengelände

Herxheim (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 08.04.2026 gegen 10:00 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Gelände einer Herxheimer Firma ein Kleintransporter in Brand. Durch auslaufende Betriebsstoffe breitete sich das Feuer rasch aus und griff in der Folge auf zwei Reisebusse sowie einen Pkw über.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und schließlich löschen.

Ersten Schätzungen zufolge dürfte ein Sachschaden von mindestens einer halben Million Euro Entstanden sein. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau wird zur Ermittlung der Brandursache ein Gutachter eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-3002
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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