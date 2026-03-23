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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - E-Scooter entwendet - Polizei Bückeburg sucht Zeugen nach Diebstahl am Bahnhof

Bückeburg (ots)

(KEM) Am vergangenen Samstag kam es am Bückeburger Bahnhof zum Diebstahl eines E-Scooters. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich des Bahnhofs verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um ihre Mithilfe.

Ein 18-Jähriger hatte seinen E-Scooter am Samstag, den 21.03.2026, gegen 15:30 Uhr, gesichert an der Örtlichkeit Am Bahnhof 7 abgestellt. Als er gegen 23:00 Uhr zu seinem Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass bislang unbekannte Täter das Schloss auf unbekannte Weise überwunden und das Fahrzeug entwendet hatten.

Der Zeitwert des gestohlenen E-Scooters des Herstellers Navee in orange schwarz wird auf ca. 400 Euro geschätzt. Täterhinweise liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Aufgrund der belebten Lage des Tatorts am Bahnhof erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise nimmt die Polizei Bückeburg unter der Telefonnummer 05722/2894-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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