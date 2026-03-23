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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Kraftstoffdiebstahl auf Betriebsgelände - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(KEM) In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Nienburg zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff aus einer Sattelzugmaschine. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Sonntag, dem 22.03.2026, 22:00 Uhr, und Montag, dem 23.03.2026, 03:00 Uhr, Zutritt zu einem Betriebsgelände in der Straße Am Rehmengraben 4.

Dort zapften die Täter aus einer abgestellten Sattelzugmaschine circa 200 Liter Dieselkraftstoff ab. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Aufgrund der entwendeten Menge ist davon auszugehen, dass die Täter für den Abtransport ein Fahrzeug verwendet haben.

Die Polizei Nienburg hat die Ermittlungen aufgenommen und stellt folgende Fragen:

Haben Sie im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Am Rehmengraben oder in der näheren Umgebung beobachtet?

Sind Ihnen ungewöhnliche Geräusche oder Lichtquellen auf dem betroffenen Betriebsgelände aufgefallen?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter der Telefonnummer 05021/92120 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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