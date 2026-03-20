Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Schockanrufe im Landkreis Nienburg - Zeugen gesucht
Landesbergen (ots)
(kes) Am heutigen Freitag, den 20.03.2026, ist es im Landkreis Nienburg, insbesondere im südlichen Kreisgebiet, vermehrt zu sogenannten "Schockanrufen" gekommen.
In den Telefonaten geben sich die bislang unbekannten Täter unter anderem als Polizeibeamte aus oder schildern einen schweren Verkehrsunfall eines nahen Angehörigen, häufig der Tochter. In diesem Zusammenhang wird die Zahlung einer angeblichen Kaution gefordert.
In einem aktuellen Fall in Landesbergen kam es zu einem Vermögensschaden. Ein Geschädigter übergab Bargeld sowie Goldschmuck im Gesamtwert von etwa 60.000 Euro an einen unbekannten Geldabholer an seiner Wohnanschrift. Die Täterschaft kann bislang nicht näher beschrieben werden.
Zeugen, die im Bereich Landesbergen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der Telefonnummer 05761/90200 zu melden.
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