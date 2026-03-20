Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen und Brandstiftung im Bereich Bahnhof Stadthagen/Weststadt

Stadthagen (ots)

(KEM) Am Freitagabend, den 07.03.2026, ereigneten sich im Zeitraum von etwa 20:00 Uhr bis 21:20 Uhr mehrere Straftaten im Stadtgebiet von Stadthagen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen steht eine männliche Person im Verdacht, im Bereich der Gubener Straße zwei geparkte Pkw von Privatpersonen sowie den Zaun und mehrere Schilder eines dort ansässigen Taxiunternehmens beschädigt zu haben. An einem Fahrzeug wurde eine Scheibe eingeschlagen, während an einem weiteren Pkw der Mercedesstern abgerissen und entwendet wurde.

Gegen 21:15 Uhr stellten die zwischenzeitlich alarmierten Polizeikräfte zudem eine Rauchentwicklung hinter einer Doppelgarage in der Straße "Am Bahnhof 10" fest. Bei der umgehend durchgeführten Überprüfung stand ein dort abgestellter Wohnwagen bereits in Vollbrand. Trotz zügiger Löscharbeiten durch die Feuerwehr wurde der Wohnwagen vollständig zerstört. Die angrenzende Doppelgarage wurde ebenfalls leicht beschädigt.

Der Gesamtschaden wurde auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Im Verlauf des Einsatzes gingen bei der Leitstelle mehrere Hinweise von Zeugen zu dem Randalierer ein. Diese Personen sind bislang nicht bekannt und werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Darüber hinaus kam es im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen zu direkten Kontakten zwischen Polizeibeamten und mehreren männlichen Zeugen im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren, deren Identitäten bislang ungeklärt sind. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten diese zuvor zwei dunkle Limousinen auf dem Gelände der Tankstelle Rakelbusch abgestellt. Auch diese Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Im Zusammenhang mit der Brandstiftung richtet sich ein weiterer Zeugenaufruf insbesondere an Anwohner sowie mögliche Beobachter, die im Vorfeld verdächtige Wahrnehmungen auf dem rückwärtigen Gartengrundstück "Am Bahnhof 10A", erreichbar über offene Gartenwege (Twegten), gemacht haben.

Die Polizei Stadthagen ermittelt u.a. wegen Sachbeschädigung, Diebstahl und Brandstiftung. Tatverdächtig ist eine männliche Person. Aus ermittlungstaktischen Gründen werden derzeit keine weiteren Angaben zu dem Beschuldigten gemacht.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 05721/98220 bei der Polizei Stadthagen zu melden.

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