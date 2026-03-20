Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Obernkirchen leicht verletzt
Obernkirchen (ots)
(Thi) Am Donnerstag, den 19.03.2026, kam es gegen 18:40 Uhr in der Neumarktstraße in Höhe der Hausnummer 45 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer.
Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 27-jährige Pkw-Fahrerin, auf einen Parkplatz abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar einen in gleicher Richtung fahrenden 60-jährigen Radfahrer. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge.
Der Radfahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen.
Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch unbekannt.
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