Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Obernkirchen leicht verletzt

Obernkirchen (ots)

(Thi) Am Donnerstag, den 19.03.2026, kam es gegen 18:40 Uhr in der Neumarktstraße in Höhe der Hausnummer 45 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 27-jährige Pkw-Fahrerin, auf einen Parkplatz abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar einen in gleicher Richtung fahrenden 60-jährigen Radfahrer. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Radfahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch unbekannt.

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