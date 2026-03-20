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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Obernkirchen leicht verletzt

Obernkirchen (ots)

(Thi) Am Donnerstag, den 19.03.2026, kam es gegen 18:40 Uhr in der Neumarktstraße in Höhe der Hausnummer 45 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 27-jährige Pkw-Fahrerin, auf einen Parkplatz abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar einen in gleicher Richtung fahrenden 60-jährigen Radfahrer. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Radfahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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