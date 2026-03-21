Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Winzlar

Rehburg-Loccum (ots)

(kes) Am Freitag Morgen (20.03.2026), gegen 07:08 Uhr, kam es in der Ortsdurchfahrt Winzlar ("Langes Feld") an der Bushaltestelle "Winzlar Mitte" zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Strecke im Gegenverkehr und streifte dabei einen in der Bushaltestelle haltenden Linienbus.

Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder seine Beteiligung am Unfall feststellen zu lassen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen landwirtschaftlichen Ackerschlepper, möglicherweise mit Anhänger, gehandelt haben.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter 05761 / 90200 zu melden.

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