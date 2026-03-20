Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brandmeldeanlage

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag, den 20.03.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 14:21 Uhr mit dem hauptamtlichen Löschzug zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in den Ortsteil Voerde alarmiert.

In einem Industriebetrieb hatte die automatische Brandmeldeanlage aufgrund eines Defektes an einer Drehmaschine bestimmungsgemäß ausgelöst. Die ortsansässige Werkfeuerwehr erkundete umgehend den betroffenen Bereich und schaltete die Maschine stromlos.

Die Feuerwehr Ennepetal stand währenddessen in Bereitstellung und musste nicht weiter tätig werden. Der Einsatz konnte um 14:44 Uhr beendet werden. Insgesamt waren 11 Einsatzkräfte vor Ort.

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