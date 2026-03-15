FW-EN: Patientenrettung mittels Drehleiter
Ennepetal (ots)
Am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr Ennepetal durch den Rettungsdienst zu einem Einsatz in die Heilenbecker Straße nachgefordert. Da ein schonender Transport des Patienten durch das Gebäude nicht möglich war, unterstützten die Einsatzkräfte der Hauptwache den Rettungsdienst mit der Drehleiter. Der Patient wurde über die Drehleiter aus der Wohnung gebracht und anschließend an den bereitstehenden Rettungswagen übergeben.
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