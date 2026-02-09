Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Digitale Unterstützung für den Feuerwehrdienst

Löschgruppe Würgassen modernisiert Ausstattung

Beverungen (ots)

Die Löschgruppe Würgassen der Feuerwehr Beverungen hat im Jahr 2025 ein interaktives 75-Zoll-UHD-Display in Betrieb genommen. Mit dieser Investition wurde die technische Ausstattung der Einheit gezielt erweitert, um den stetig wachsenden Anforderungen in den Bereichen Ausbildung, Einsatzvorbereitung und -nachbereitung gerecht zu werden.

Das Display verfügt über eine hochauflösende 4K-Darstellung sowie zahlreiche Anschluss- und Interaktionsmöglichkeiten. Insbesondere die kabellose Einbindung von Inhalten über mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets ermöglicht eine moderne und effiziente Gestaltung von Dienstabenden, Schulungen und Besprechungen.

Die Finanzierung des Geräts erfolgte durch den Feuerwehrverein der Löschgruppe Würgassen. Die hierfür benötigten Mittel wurden durch Vereinsveranstaltungen sowie durch Spenden aufgebracht. Hierfür spricht die Löschgruppe allen Unterstützerinnen und Unterstützern ihren herzlichen Dank aus.

Mit der neuen technischen Ausstattung wird die Qualität der Aus- und Fortbildung innerhalb der Einheit nachhaltig verbessert.

