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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Montag, den 16.03.2026, zu zwei Einsätzen alarmiert.

Um 10:08 Uhr rückte ein Fahrzeug mit zwei Einsatzkräften zu einem Ölunfall in der Goethestraße aus.

In der Nacht auf Dienstag wurde der Löschzug um 04:34 Uhr aufgrund eines gemeldeten Gasgeruchs alarmiert. Die Feuerwehr Ennepetal führte gemeinsam mit dem Energieversorger AVU entsprechende Messungen durch. Dabei konnte keine Gefährdung festgestellt werden.

Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet, und alle Kräfte konnten wieder einrücken. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge mit zehn Einsatzkräften der Feuerwehr im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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