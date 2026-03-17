Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Auslösung Brandmeldeanlage

Ennepetal (ots)

Am heutigen Dienstag den 17.03.2026 um 14:33 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Industriebetrieb in die Kölner Straße alarmiert. Grund hierfür war die Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte und einer umfassenden Erkundung konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Die Auslösung der Brandmeldeanlage war auf einen regulären Betriebsablauf zurückzuführen, der von den sensiblen Meldern als Rauch detektiert wurden. Ein Schadensereignis lag nicht vor. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf die Kontrolle des betroffenen Bereichs sowie das Zurückstellen der Brandmeldeanlage. Im Einsatz waren die hauptamtliche Wache sowie der Löschzug Milspe/ Altenvoerde, die den Einsatz um 15:09 Uhr beenden konnten.

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