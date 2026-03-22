Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gemeinsame Geschwindigkeitskontrolle mit der Grundschule Nendorf

Stolzenau/ Nendorf (ots)

(kes) Am Donnerstag, den 19.03.2026, führten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Stolzenau gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Grundschule Nendorf eine besondere Geschwindigkeitskontrolle durch.

Die Grundschule sowie ein angrenzender Kindergarten befinden sich unmittelbar an der Bundesstraße 441. Insbesondere in den Morgenstunden kommt es dort zu erhöhtem Verkehrsaufkommen, während Kinder den Bereich über einen Fußgängerüberweg queren. Aus diesem Grund gilt vor Ort eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Im Rahmen der etwa zweistündigen Kontrolle wurden mehrere Geschwindigkeitsverstöße im zweistelligen Bereich festgestellt. Der höchste gemessene Wert lag bei 50 km/h. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Neben den repressiven Maßnahmen stand insbesondere der präventive Gedanke im Vordergrund: Die Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit, direkt mit den kontrollierten Verkehrsteilnehmenden ins Gespräch zu kommen. Dabei machten sie eindrucksvoll auf die Bedeutung angepasster Geschwindigkeit im Bereich von Schulen aufmerksam.

Für zu schnelle Verkehrsteilnehmende verteilten die Kinder selbstgemalte "traurige Smileys", während regelkonformes Verhalten mit "fröhlichen Smileys" und persönlichem Lob honoriert wurde.

Die Aktion wurde von allen Beteiligten sehr positiv aufgenommen. Viele Verkehrsteilnehmende zeigten sich einsichtig und offen für die Hinweise der Kinder. Für die Schülerinnen und Schüler stellte die Teilnahme zudem ein besonderes Erlebnis dar.

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