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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Diebstahl eines E-Scooters vom Schulgelände - Zeugenaufruf

Stadthagen (ots)

(KEM) Am frühen Sonntagabend wurde in der Stadthäger Büschingstraße ein E-Scooter entwendet. Die Polizei Stadthagen sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft oder den Verbleib des Fahrzeugs geben können.

Die Tat ereignete sich am Sonntag, den 22.03.2026, im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein 20-jährige Stadthäger sein Elektrokleinstfahrzeug mit einem Schloss an einem der Fahrradbügel auf dem Gelände der dortigen Schule (Büschingstraße 37) angeschlossen. Der Zeitwert des gestohlenen E-Scooters wird auf ca. 260 Euro beziffert. Die Täter entwendeten den E-Scooter inklusive Schloss.

Da die Tatzeit in die frühen Abendstunden fällt, hofft die Polizei darauf, dass Passanten oder Anwohner verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt die Polizeikommissariat Stadthagen unter der Telefonnummer 05721/98220 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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