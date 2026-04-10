POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss
Klingenmünster (ots)
Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Kreis Germersheim wurde am 09.04.2026, gegen 15:24 Uhr, mit ihrem Pkw in Klingenmünster einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Fahrerin wies Auffälligkeiten auf, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten. Ein angebotener Drogen-Vortest bestätigte die Vermutung und war positiv. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.
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Markus Metzger
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