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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss

Klingenmünster (ots)

Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Kreis Germersheim wurde am 09.04.2026, gegen 15:24 Uhr, mit ihrem Pkw in Klingenmünster einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Fahrerin wies Auffälligkeiten auf, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten. Ein angebotener Drogen-Vortest bestätigte die Vermutung und war positiv. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Markus Metzger

Telefon: 06343-9334-1405
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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