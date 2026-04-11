Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - Baustellenampeln umgeworfen

Polizei sucht Verkehrsteilnehmer

Rheinzabern (ots)

Am späten Freitagabend, 10.04.2026, wurden im Bereich einer Baustelle in Rheinzabern mehrere mobile Lichtzeichenanlagen sowie Verkehrszeichen umgeworfen. Hierdurch kam es zum Ausfall der Verkehrsregelung in einem Baustellenbereich mit einseitiger Verkehrsführung. Die Polizei war vor Ort im Einsatz, regelte den Verkehr und veranlasste Sicherungsmaßnahmen. Bislang liegen keine konkreten Hinweise auf eine Gefährdung einzelner Verkehrsteilnehmer vor. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die den Bereich im fraglichen Zeitraum passiert haben und möglicherweise gefährdet wurden, sich bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter 07271 9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.

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