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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mehrere Verstöße bei Geschwindigkeitskontrolle festgestellt

Rheinzabern (ots)

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Jockgrimer Straße in Rheinzabern hat die Polizei am Samstagvormittag mehrere Verkehrsverstöße festgestellt. Im Kontrollzeitraum wurden rund 100 Fahrzeuge gemessen. Dabei ergaben sich 11 Geschwindigkeitsverstöße. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 75 km/h bei erlaubten 50 km/h. Darüber hinaus wurden weitere Verstöße, unter anderem wegen fehlender Gurtnutzung, technischer Mängel und unzureichender Ladungssicherung, geahndet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth
S. Bischoff
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
76744 Wörth am Rhein
Telefon 07271 9221-0
Telefax 07271 9221-23
piwoerth.presse@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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