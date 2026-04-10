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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verfassungsfeindliche Graffiti auf Spielplatz

Erfurt (ots)

Unbekannte hinterließen in den vergangenen Tagen auf einem Spielplatz im Erfurter Kilianipark mehrere politisch motivierte Graffiti. Wie der Polizei gestern (09.04.2026) bekannt wurde, beschmierten die Täter auf dem Spielplatz in der Zittauer Straße eine Bank und mehrere Spielgeräte mit einem Hakenkreuz und Schriftzügen. Die Graffiti in den Maßen 3,5 m x 1 m sowie 1 m x 1 m wurden mit blauer Sprühfarbe aufgebracht. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung eingeleitet. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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