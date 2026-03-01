Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Hetzerath (ots)

Im Zeitraum 15.02.2026, 16:00 Uhr bis 16.02.2026, 00:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Kirchstraße in Hetzerath.

Hier kollidierte er mit einem ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug der Marke Ford Fiesta und beschädigte dieses.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell