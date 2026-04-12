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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rauchentwicklung durch angebranntes Essen

Landau (ots)

Am 11.04.2026, gegen 17:17 Uhr wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße in Landau gerufen. Hier kam es zu einer starken Rauchentwicklung, ausgehend von einer Kellerwohnung. Ursächlich für die Rauchentwicklung war ein Topf mit angebranntem Essen. Ein Personen,- oder Gebäudeschaden entstand nicht. Der 21-jährige Bewohner konnte nicht angetroffen werden. Vermutlich wurde durch diesen der Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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