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POL-PDLD: Edenkoben: Tuning-Kontrolle führt zu Drogenverdacht

POL-PDLD: Edenkoben: Tuning-Kontrolle führt zu Drogenverdacht
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Edenkoben (ots)

Ein getuntes Auto wurde einem 26-Jährigen am Sonntagmorgen (12.04.2026, 11.30 Uhr) in der Staatsstraße zum Verhängnis. Da für die Umbauten an seinem Wagen die nötigen Genehmigungen fehlten, stoppte ihn die Polizei. Doch das fehlende Gutachten war nicht das einzige Problem: Der Fahrer wirkte extrem nervös, weshalb die Beamten einen Drogentest durchführten. Dieser schlug auf Kokain an. Der junge Mann beteuerte zwar, seine Pollenallergie mit Tabletten bekämpft zu haben, musste aber dennoch zur Blutentnahme. Die Fahrt war vor Ort beendet; ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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