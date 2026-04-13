POL-PDLD: Edenkoben: Tuning-Kontrolle führt zu Drogenverdacht
Edenkoben (ots)
Ein getuntes Auto wurde einem 26-Jährigen am Sonntagmorgen (12.04.2026, 11.30 Uhr) in der Staatsstraße zum Verhängnis. Da für die Umbauten an seinem Wagen die nötigen Genehmigungen fehlten, stoppte ihn die Polizei. Doch das fehlende Gutachten war nicht das einzige Problem: Der Fahrer wirkte extrem nervös, weshalb die Beamten einen Drogentest durchführten. Dieser schlug auf Kokain an. Der junge Mann beteuerte zwar, seine Pollenallergie mit Tabletten bekämpft zu haben, musste aber dennoch zur Blutentnahme. Die Fahrt war vor Ort beendet; ihn erwartet nun ein Strafverfahren.
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