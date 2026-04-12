Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Germersheim (ots)

Am 11.04.2026, im Zeitraum zwischen 12:50 Uhr und 13:00 Uhr kam es im Bereich der Bellheimer Straße in Germersheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte wollte mit ihrem Mofa nach links abbiegen, setzte hierfür den Blinker und verringerte ihre Geschwindigkeit. Ein unbekannter weißer Kleinwagen überholte hierbei das Mofa derart eng, dass es zur Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Der unbekannte PKW setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der entstandene Schaden am Mofa wird auf ca. 100 EUR geschätzt.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher und seinem Fahrzeug geben können werden gebeten sich bei der PI Germersheim via Mail an pigermersheim(at)polizei.de oder telefonisch unter 07274 / 9580 zu melden.

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