POL-PDLD: Annweiler/B10 - Kontrolle Durchfahrtsverbot ohne Beanstandung
Annweiler/B10 (ots)
Anlässlich der Tunnelsperrung führten Kräfte der Polizeiinspektion Landau in der Zeit vom 12.04.2026, 23:45 Uhr bis 13.04.2026, 00:50 Uhr, Kontrollen des bekannten Durchfahrtsverbotes für Lkw über 7,5 t bei Annweiler durch. Bei geringem Verkehrsaufkommen konnten fünf Lkw einer Kontrolle unterzogen werden. Alle Fahrer waren berechtigt, die Umleitungsstrecke zu befahren. Somit kam es zu keinen Verstößen.
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Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy
Telefon: 06341-2872003
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