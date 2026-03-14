Freiwillige Feuerwehr Wachtberg

FW Wachtberg: Feuerwehr Wachtberg befreit Hund aus Fuchsbau in einem Waldstück bei Wachtberg-Villip

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Wachtberg (ots)

Am Nachmittag des 12.03.2026 riss sich ein kleiner Hund in einem Waldstück bei Wachtberg-Villip los und verschwand. Die sofortige Suche der Besitzer vor Ort war ergebnislos, so dass zunächst die Tierretter der Tiersuchhilfe Rhein-Sieg / Oberberg e.V. informiert wurden. Diese suchten mit ihren Hunden das Waldstück ab, wurden jedoch zunächst nicht fündig.

Am nächsten Tag (13.03.2026) setzen die Tierretter erneut ihre Suchhunde ein, um nach dem verschwundenen Hund zu suchen. Nach einiger Zeit schlugen die Hunde am Eingang eines alten Fuchsbaus an und aus diesem war auch ein leises Winseln zu hören. Daraufhin alarmierten die Tierretter gegen 11:30 Uhr die Feuerwehr Wachtberg.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten nun den Fuchsbau langsam zu öffnen, um mögliche Gänge zu finden, in die der Hund verschwunden sein könnte. Die Suchaktion blieb jedoch zunächst ergebnislos, da ein solcher Fuchsbau unendliche Verzweigungen haben könnte. Daher wurde der Tieretter von Tiernotruf.de alarmiert, der über das notwendige technische Equipment verfügte, um mittels Kamera den Fuchsbau zu erkunden.

Nach mehrfachen Versuchen und bereits kurz bevor es aussichtlos erschien den Hund doch noch zu finden, tauchte dieser plötzlich auf der Kamera auf. Es war klar, dass der Hund noch lebte und augenscheinlich in Ordnung war. Somit öffneten die Feuerwehrleute langsam und vorsichtig den betroffenen Gang und drangen damit zu dem Hund vor. Da wurde klar, dass sich die Leine verfing und somit der Hund sich nicht selbst befreien konnte.

Nachdem die Leine durchtrennt war, war der Hund befreit und konnte freudig den Besitzern übergeben werden. Der Hund war zwar verdreckt aber augenscheinlich unversehrt. Allen Beteiligten Rettungskräften war die Erleichterung und Freude deutlich anzusehen.

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