Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auffahrunfall durch LKW - Vollsperrung B9

Bellheim (ots)

Am Montagnachmittag gegen 15:20 Uhr kam es auf der Bundesstraße 9 zwischen den Anschlussstellen Bellheim-Süd und Bellheim-Nord zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr eine 56-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Sattelzug auf einen Kleinlastkraftwagen, welcher in Funktion als Verkehrswarner auf dem Standstreifen hielt, auf. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Beide Fahrzeuge kamen im Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn zum Stehen. Hierbei lag der Kleinlastkraftwagen auf dem Fahrzeugdach. Der 34-jährige Fahrer und die Fahrerin des Sattelzugs wurden durch den Unfall leicht verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden beträgt circa 150.000EUR. Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren aufgrund fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Bundesstraße 9 in Richtung Speyer ist voraussichtlich noch bis in die Nachtstunden zwischen Bellheim-Süd und Bellheim-Nord für Bergungsarbeiten vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell