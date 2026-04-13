Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Polizeieinsatz nach Bedrohung

Bad Bergzabern (ots)

Am gestrigen Sonntag kam es am Ludwigsplatz in der Weinstraße zu einem Polizeieinsatz wegen einer zuvor verwendeten Mini-Reizgaspistole (Pfefferspray in Pistolenform). In der Weißenburger Straße war es nach einem verbalen Streit zwischen zwei sich bekannten Personen zu einer Bedrohungshandlung mittels Reizgaspistole sowie einer Rangelei gekommen. Aufgrund dessen verständigte ein unbeteiligter Passant die Polizei über eine Bedrohung mittels Schusswaffe. Eine Polizeistreife konnten den 48-jährigen Beschuldigten am Ludwigsplatz antreffen, zu Boden sprechen und festnehmen. Der Reizgaspistole hatte sich der Beschuldigte bereits zuvor in der Weißenburger Straße entledigt, wo diese zerbrochen aufgefunden werden konnte. Des Weiteren konnte bei dem mit 1,52 Promille alkoholisierten Beschuldigten ein Teleskopschlagstock aufgefunden werden. Bei der Rangelei hatte sich einer der beiden Beteiligten leicht an der Hand verletzt.

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